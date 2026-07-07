NATO Liderler Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Ankara'ya geldi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › NATO Zirvesi İçin Liderler Ankara'da - Son Dakika
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