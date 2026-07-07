NATO Zirvesi'nde Rusya'nın Savunma Harcamaları Endişesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, " Rusya, ulusal bütçesinin neredeyse yarısını savaş kapasitesini arttırmaya harcıyor, bu hepimizi endişelendirmeli" dedi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. Forum çerçevesinde savunma sanayi üretim kapasitesini artırma sürecinde yol haritasının ele alındığı program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleşen programda Türkiye'nin ve diğer dünya ülkelerinin savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeler değerlendirildi.

"NATO ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeye devam etmemiz çok önemli"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Rutte, futbol benzetmesi yaparak futbolda tüm mevkilerde oynayan oyuncuların eşit derecede önemli olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun da en etkili şekilde caydırıcı olmak ve güçlü bir savunma oluşturmak için bütün takım çalışması içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Savunma sanayinin de takımın arkasındaki gücü sağladığını belirten Rutte, "Ortak güvenliğimiz için birlikte çalışıyoruz. Ancak NATO olarak size ordumuzun ihtiyaçlarını söylememiz gerekiyor. Bu taleptir. ve bu gereksinimleri yeni yeteneklere dönüştürmeniz gerekiyor. Bu da arzdır. Bu nedenle NATO ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeye devam etmemiz çok önemlidir. 2024'te göreve başladığımdan beri bunun büyüdüğünü ve geliştiğini gördüm. Türkiye de dahil olmak üzere ittifak genelindeki fabrikaları ve tesisleri ziyaret ettim. Şirket liderleri, mühendisler ve fabrika katındaki işçilerle konuştum. Yeniliği gördüm. Fırsatı gördüm ve ortaklığımızı ve eylemlerimizi tam burada görüyorum. İşte bu kadar. Takım çalışması böyle olmalı ve bu, nasıl gol atılacağını bilen bir takım" ifadelerine yer verdi.

"Savunma sanayi tabanımızı güçlendirmek için 37 milyar dolar yatırım yapıldı"

Geçen yıl Lahey'deki NATO Zirvesi'nde müttefiklerin önemli taahhütler bulunduğunu ve bunların savunmaya sanayiinde yatırımları arttırmak üzerine olduğunu kaydeden Rutte, "Sadece geçen yıl, Avrupa müttefikleri ve Kanada, bir önceki yıla göre savunmaya neredeyse yüzde 20 daha fazla harcama yaptı yani 139 milyar dolar daha fazla. 2025 ve 2026'yı birlikte ele aldığımızda, yine Kanada ve Avrupalılar için 258 milyar dolarlık bir artış söz konusu. 250 milyar dolardan fazla. ve bu sadece ek yatırım. Yani temelde şu diyebiliriz; 'para var ve çok daha fazlası geliyor'. Ancak bu paranın işe yaraması gerekiyor. Bir olayı caydırmak için gerekli yetenekleri satın almak için kullanılması gerekiyor. Hükümetler ve savunma sanayii, savunma üretimini genişletmeye yatırım yaparak yolu açıyor. Sadece geçen yıl, savunma sanayi tabanımızı güçlendirmek için 37 milyar dolar yatırım yapıldığını gördük. Yani, daha büyük fabrikalar, yeni üretim hatları, daha fazla kapasite. Aslında, 2 binden fazla futbol sahasını kaplayacak kadar ek üretim alanı var. ve bu sabah forumda önemli yeni sözleşmeler imzalandı ve daha büyük duyurular yapıldı. Toplamda on milyarlarca dolar değerinde ve artmaya devam ediyor. Bu, daha fazla hava savunma sistemi ve saldırı gücü anlamına geliyor" diye konuştu.

Son bir yılda NATO'nun savunma sanayisi tabanını güçlendirmek için 37 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Genel Sekreter, gelecek yıl itibarıyla ittifakın yıllık yaklaşık 4 milyon top mermisi üretme kapasitesine ulaşacağını bildirdi.

"Rusya, ulusal bütçesinin neredeyse yarısını savaş kapasitesini arttırmaya harcıyor"

Rusya'nın savaş kapasitesinin artışına da dikkat çeken Rutte, "Rusya, ulusal bütçesinin neredeyse yarısını savaş kapasitesini arttırmaya harcıyor. Düşünebiliyor musunuz? Rusya'nın harcadığı paranın neredeyse yüzde 50'si savaş kapasitesine gidiyor. Savunma sanayisi gece gündüz çalışıyor. ve sadece savunma sanayisi değil, Rusya'daki sanayi tabanının geri kalanı da savaşı destekliyor. Çin, şeffaflık olmadan silahlı kuvvetlerini modernize etmeye ve nükleer yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Kuzey Kore, nükleer programını genişletmeye ve Rusya'ya tedarik sağlamaya devam ediyor. ve son zamanlarda ABD'nin eylemleri İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını önemli ölçüde zayıflatmış olsa da, tetikte kalmalıyız. Bu ülkeler giderek daha fazla birlikte çalışıyor. ve bu hepimizi endişelendirmeli. Çünkü sizi temin ederim ki, bizim çıkarlarımızı gözetmiyorlar. İşte karşı karşıya olduğunuz durum bu. Karşı karşıya olduğumuz gerçek bu. Bu zorluğun üstesinden gelmek için transatlantik bir savunma sanayi devrimine ihtiyacımız var. Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli" şeklinde konuştu.

Forumda şirketlere seslenen Rutte, "Makinelerin uğultusu bir kükremeye dönüşmeli. Burada temsil edilen tüm ulusların sanayisi daha fazla risk almaya hazır olmalı. Talep orada ve siz bunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tek bir ülkenin mevcut büyük talebi karşılayacak sanayi kapasitesine tek başına sahip olmadığını belirten Rutte, silah depolarını yeniden inşa etmek ve rakipleri geride bırakmak amacıyla "NATO Engine" adlı yeni bir transatlantik üretim girişimini duyurdu. Bu programın, şirketlerin büyük yatırımlara girişmeden sınır ötesi işbirliği yapmasını kolaylaştıracağını ve atıl fabrika kapasitelerini hızlı üretim talepleriyle eşleştireceğini aktardı. - ANKARA