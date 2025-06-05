NATO Zirvesi Öncesi Yüzde 5 Taahhüdü Yakın - Son Dakika
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Politika

NATO Zirvesi Öncesi Yüzde 5 Taahhüdü Yakın

NATO Zirvesi Öncesi Yüzde 5 Taahhüdü Yakın
05.06.2025 17:29
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO ülkelerinin yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüne yakın olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Buradaki ülkeler, yüzde 2 oranını çoktan aşmış durumda ve bu ay sonunda Lahey'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüne çok yakınız ve neredeyse mutabakat sağlamak üzereyiz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'li Bakan Hegseth, NATO müttefiklerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın sonunda NATO Lahey Zirvesi'nde ilan etmeyi planladığı yüzde 5'lik savunma harcaması taahhüdü konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Hegseth, "Buradaki ülkeler, yüzde 2 oranını çoktan aşmış durumda ve bu ay sonunda Lahey'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüne çok yakınız. Neredeyse mutabakat sağlamak üzereyiz" dedi.

Bakan Hegseth, "İttifakın birkaç hafta içerisinde yüzde 3,5'i askeri harcamalar ve yüzde 1,5'i altyapı ve savunma faaliyetlerine ayrılmak üzere, yüzde 5 oranında savunma harcaması taahhüdünde bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu. Hegseth, bu oranların NATO'ya gerçek bir bağlılık ortaya koyduğunu ve her ülkenin üzerine düşeni yapabileceğini düşündüklerini söyledi.

"ABD, her zaman her yerde olamaz ve olmamalı"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa'nın savunma konusunda ABD'ye bel bağlamaması gerektiği yönündeki açıklamalarını da yinelerken, ABD'nin dünya genelindeki askeri güçlerinin konuşlandığı noktaları gözden geçirdiğini ifade etti. Hegseth, "Hint-Pasifik bölgesine gerektiği şekilde odaklandığımızdan ve orada yeniden caydırıcılık oluşturduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ardından dünya genelinde yük paylaşımını artıracağız" dedi.

Hegseth, "ABD, her zaman her yerde olamaz ve olmamalı da" diye konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

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