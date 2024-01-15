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Nauru, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
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Nauru, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

Tayvan'ı tanıyan Pasifik ada ülkesi Nauru, Çin'in tek temsilcisi olduğunu belirterek diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Tayvanlı yetkililer ise bu kararın demokratik seçimlere karşı Çin'in misillemesi olduğunu ve uluslararası düzene meydan okuduğunu söyledi. Çin ise Nauru'nun kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Nauru, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
15.01.2024 - 16:31,
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Pasifik ada ülkesi Nauru, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesiğini duyurdu.

Tayvan'ı tanıyan 12 ülkeden biri olan Pasifik ada ülkesi Nauru, geçtiğimiz günlerde başkanlık ve parlamento seçimleri gerçekleştirilen Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Nauru tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in tamamının tek temsilcisi olduğu ve Tayvan'ın artık "ayrı bir ülke" olarak tanınmayacağı kaydedildi. Tayvanlı yetkililer, Nauru'nun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Zamanlama, sadece demokratik seçimlerimize karşı Çin'in misillemesi değil. Aynı zamanda, uluslararası düzene de meydan okumadır" dedi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Tien Chung-kwang, düzenlediği basın toplantısında Çin'in Nauru'daki son "siyasi dalgalanmalardan" avantaj sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Çin, Tayvan'ı bu tür yöntemlerle bastırabileceğini düşünüyor, bu yanlış. Dünya Tayvan'ın demokratik gelişmelerini fark etti. Eğer Pekin, Tayvan'ın diplomatik ilişkilerini ele geçirmek için bu tür yöntemler kullanmaya devam ederse, tüm dünyadaki demokratik ülkeler bunu tanımayacaktır" şeklinde konuştu.

Çin kararı memnuniyetle karşıladı

Nauru'nun kararı Çin tarafından memnuniyetle karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nauru hükümetinin Çin ilişkileri yeniden başlatma kararı, tek Çin politikasının halkın iradesinin ortaya konduğunun göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

Nauru, Tayvan'la diplomatik ilişkilerini ilk kez kesmiyor. 2002 yılında Tayvan ile ilişkilerini keserek Çin'i tanıdığını duyuran Nauru, Mayıs 2005'te Tayvan ile ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

Tayvan'da resmi olmayan sonuçlara göre Tayvan'ın yeni lideri oyların yüzde 40'ını alan iktidardaki Demokratik Kalkınma Partisi'nin (DPP) adayı Lai Ching-te oldu. Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Lai'ın yardımcılığını ise Hsiao Mei-chin üstlenecek. Seçmen sayısının 19,6 milyon olarak açıklandığı Tayvan'da seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 70 olduğu belirtilirken, Tayvan'ın yeni lideri ve yardımcısı, 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak. - YAREN DİSTRİCT

Kaynak: İHA
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