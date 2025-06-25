Nausda: NATO'yu Yeniden Büyük Yapmalıyız - Son Dakika
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Politika

Nausda: NATO'yu Yeniden Büyük Yapmalıyız

Nausda: NATO\'yu Yeniden Büyük Yapmalıyız
25.06.2025 15:01
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nausda, NATO için savunma harcamasını %5'e çıkarmayı önerdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausda, "Sloganımız, 'NATO'yu yeniden büyük yapalım' olmalı" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausda, Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne katılımı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nausda, konuşmasının başında ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganına gönderme yaparak, "Sloganımız, NATO'yu yeniden büyük yapalım olmalı. Bence bu hedefin merkezinde de yüzde beşlik savunma harcaması yer almalı" dedi.

" Rusya'nın gerisindeyiz"

Litvanyalı lider, "Yüzde 5, caydırıcılık açısından önemli değildir. Savaş alanında çarpışanlar, yüzdelik oranlar değildir. Bu oranların nakit paraya dönüştürülmesi ve paranın da somut askeri kapasitelere dönüştürülmesi gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki Rusya'nın gerisindeyiz ve Rusya, bizim hep birlikte ürettiğimizden çok daha fazla teçhizat ve mühimmat üretiyor" ifadelerini kullandı.

Baltık ülkeleri ve Litvanya için durumun oldukça net olduğunu ifade eden Nausda, "Bizim bir geçiş sürecine dahi ihtiyacımız yok. Bu görevi hemen yerine getirmeye hazırız. Biz, bu yıl yüzde 4 harcama yapıyor olacağız ve gelecek yıl da gayrisafi yurtiçi hasılamızın yüzde 5,25'ini savunmaya ayırmayı planlıyoruz. Bu harcama seviyesini de 2030'a kadar sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yüzde 5 savunma harcaması hedefi için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Nauseda, Trump'ın angajmanı olmasaydı NATO müttefiklerinin muhtemelen yüzde 2,5 savunma harcaması hedefini tartışıyor olacaklarını söyledi.

"Bazen dışarıdan gelen ve en büyük müttefikinizin uyguladığı baskı, üzerinize düşeni yapmanız konusunda faydalı olabiliyor"

Litvanyalı lider, "Bazen dışarıdan gelen ve en büyük müttefikinizin uyguladığı baskı, anın sıcaklığının anlaşılmasına ve üzerinize düşeni yapmanız konusunda faydalı olabiliyor" dedi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nausda, ABD Başkanı Trump'ın NATO'ya bağlılığına ilişkin bir soruya cevabında, Trump'ın yüzde 5'lik savunma harcaması için çaba göstermesinin ABD'nin ittifaka bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Nausda, "Bence bunu anlamak çok önemli. Kendisi ittifakın güçlenmesini istiyor ve önerilerde bulunuyor. Bu öneriler bizim en büyük müttefikimizden geliyorsa, bu önerilere saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Nausda, yüzde 5'lik savunma harcamasına ilişkin hedefin yoruma açık olduğu iddialarına cevabında ise, tüm müttefiklerin yüzde 3,5 temel savunma harcamaları ve yüzde 1,5 oranında altyapı ve ilave harcamalar olmak üzere yüzde 5 oranında savunma harcaması oranına ulaşmakla yükümlü olduklarını ve burada yoruma açık bir durum göremediğini ifade etti. - LAHEY

Kaynak: İHA

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