Navalny'nin Cansız Bedeni Annesine Teslim Edildi - Son Dakika
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Politika

Navalny'nin Cansız Bedeni Annesine Teslim Edildi

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya'ya cenazesi teslim edildi. Navalny'nin basın sözcüsü, cenaze töreninin nasıl olacağının belirsiz olduğunu ve Rus makamlarının isteklerine uyup uymayacaklarının bilinmediğini belirtti.

24.02.2024 23:23
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Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin cansız bedeni annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edildi.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin şaibeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh, geçtiğimiz hafta oğlunun cenazesini Rus yetkililerden teslim alamayan anne Lyudmila Navalnaya'nın bugün Salekhard şehrindeki morgda cenazeyi teslim aldığını açıkladı. Yarmysh, cenaze töreninin nasıl olacağının belli olmadığını aktarırken, "Rus makamlarının ailenin istediği ve Alexei'nin hak ettiği şekilde bir cenaze töreni düzenlemesine izin vereceğinin kesin olmadığını" belirtti.

Navalny'i teşhis etmişti

Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya geçtiğimiz Perşembe günü teşhis için oğlunun kendisine gösterildiğini belirtmiş, oğlunun gizlice defnedilmesi için Rus yetkililerin kendisine baskı yaptığını söylemişti. Navalnaya, "Benim yerime Alexei'nin nerede, ne zaman ve nasıl gömülmesi için kararlar alıyorlar. Gözlerimin içine bakarak, eğer gizli bir cenazeyi kabul etmezsem oğlumun cesedine bir şey yapacaklarını söylüyorlar. Zaman senden yana değil, ceset çürüyor diyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Navalny\'nin Cansız Bedeni Annesine Teslim Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Navalny'nin Cansız Bedeni Annesine Teslim Edildi - Son Dakika

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