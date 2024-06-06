Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği'ne seçildi

Politika

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Ege Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyeliği görevine seçildi.

Ege Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Balçova'da bir otelde gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek birlik başkanlığına seçilirken, Nazilli Belediye Başkanı Doktor Ertuğrul Tetik ise Encümen Üyeliği görevine getirildi.

Toplantının ardından konuşan Başkan Tetik, "Öncelikle Birlik Başkanı seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i tebrik ediyorum. Encümen Üyeliği görevine ise bizleri layık gören tüm birlik üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz gün Türkiye Belediyeler Birliği'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun encümen üyesi olarak görev almasının mutluluğunu yaşadık. Yerel yönetimler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak adına Ege Belediyeler Birliği büyük bir öneme sahip. Ortak projeler ve deneyimleri paylaşarak halkımıza daha iyi bir sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevimin Nazillimize ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN