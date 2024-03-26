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Politika

Nazilli'de AK Parti'ye 205 Kişi Üye Oldu

Nazilli\'de AK Parti\'ye 205 Kişi Üye Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, AK Parti'ye üye olan 205 kişi için rozet takma töreni düzenlendi. İlçedeki üye sayısının 20 bine ulaştığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, Nazilli'de gerçek belediyecilik anlayışını herkese göstereceklerini ifade etti.

26.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, AK Parti'ye üye olan 205 kişi için rozet takma töreni düzenlendi.

Öğretmenevindeki törende konuşan AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, her geçen gün büyüyerek yollarına devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki üye sayılarının 20 bine ulaştığını kaydeden Beyazıt, "Nazilli'de genel seçimlerde AK Parti olarak ciddi başarılar elde ettik. Bir önceki genel seçimde teşkilatımızla beraber oyumuzu rekor seviyeye getirdik. Cumhurbaşkanımızın oyu partimizin de üstündeydi." ifadelerini kullandı.

Beyazıt, Nazilli'yi gerçek belediyecilikle tanıştırmak istediklerini belirterek, "Aydın'da Mustafa Savaş, Nazilli'de Esat Ergüler ile seçimi kazanarak gerçek belediyeciliği herkese göstereceğiz." dedi.

Programda yeni üyelere parti rozeti takıldı.

Kaynak: AA

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