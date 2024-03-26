Aydın'ın Nazilli ilçesinde, AK Parti'ye üye olan 205 kişi için rozet takma töreni düzenlendi.
Öğretmenevindeki törende konuşan AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, her geçen gün büyüyerek yollarına devam ettiklerini söyledi.
İlçedeki üye sayılarının 20 bine ulaştığını kaydeden Beyazıt, "Nazilli'de genel seçimlerde AK Parti olarak ciddi başarılar elde ettik. Bir önceki genel seçimde teşkilatımızla beraber oyumuzu rekor seviyeye getirdik. Cumhurbaşkanımızın oyu partimizin de üstündeydi." ifadelerini kullandı.
Beyazıt, Nazilli'yi gerçek belediyecilikle tanıştırmak istediklerini belirterek, "Aydın'da Mustafa Savaş, Nazilli'de Esat Ergüler ile seçimi kazanarak gerçek belediyeciliği herkese göstereceğiz." dedi.
Programda yeni üyelere parti rozeti takıldı.
Son Dakika › Politika › Nazilli'de AK Parti'ye 205 Kişi Üye Oldu - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sendika temsilcileri ve esnaf ile bir araya geldi. Ayrıca Eğitim-Sen ve KESK üyeleriyle buluşarak konuşma yaptı. Beştaş, İstanbul'da kendi doğrularına sahip çıkma çağrısı yaptı ve Nevruz'da büyük bir destek aldıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
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