Nazilli Manifaturacılar Odası'na yeni aday - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası'nda yapılacak olağan genel kurul öncesi oda başkanına kızdığını ifade eden esnaflardan Levent Tekin oda başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Nazilli'de 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde yapılacak olağan genel kurullar öncesi başkan adayları hız kesmeden adaylıklarını duyurmaya devam ediyor. Kimi adayın mevcut başkanın yeterince hizmet verememesi nedeniyle hizmet için aday olduğunu duyururken Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası'nda başkan adayı da oda başkanına kızdığı için aday olduğunu açıkladı. 16 Ocak 2022'de yapılacak olağan kongrede aday olduğunu ifade eden Nazillili esnaf Levent Tekin, beraberinde yönetim kurulu üyelerinden Selma Karaköse ile yaptığı adaylık duyurusunda şu ifadelere yer verdi; "Nazilli'de 3 yıl önce oda üyemiz olmayan bir şahsın Uzun Çarşı'da mont sattığını gördüm. Bunun üzerine mevcut başkanı aradım ve konuyu anlattım. Başkan bana zabıta müdürünü aramamı söyledi. Bu cevaba karşı 'Başkan varken Zabıtayı ben arayacaksam oda başkanı olayım bari sorunları çözeyim' dedim. Yani adaylık konusunda 3 yıl önce karar verdim. Nasip olurda seçilirsek üyelerden aldığımı üyelerime harcayacağım. Çünkü bizim hiçbir odada olmayan iyi bir bütçemiz var. Kirada 7 tane dükkanımız var. Bunların da eski başkanlarımızdan Celal Düzgün almıştı. Projelerimizden birisi de üyelerimizle otobüs kiralayıp İstanbul'daki toptancılara alışverişe götüreceğiz. Gidiş-dönüş için yaklaşık 200 lira yol masrafı çıkıyor. Yönetim olarak üyelerimizin bu masrafını karşıladığımızda esnafımız rahat nefes alacak. Pandemiden olumsuz etkilenen üyelerimizi bu şekilde bir nebze rahatlatırız diye düşünüyorum. Başkan olursam esnafımızın dertlerine çare olmaya çalışacağım. Üyelerimizin yanında olacağım" dedi. - AYDIN