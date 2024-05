Nebi Hatipoğlu: Eskişehirspor için yol haritası oluşturulmalı

Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor ile ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında, 26 Mayıs'da gerçekleşecek Genel Kurul öncesi halen bir yol haritası oluşturulmadığını belirterek, "Belediyeler mutlaka taşın altına ellerini koymalıdırlar. Yine söylüyorum; yıllardır süren bahane üretme, görmezden gelme politikası son bulmalıdır. Seçim dönemi verilen sözler tutulmalıdır" dedi.

Hatipoğlu, yapmış olduğu paylaşımında, "Eskişehirspor için 20 gün önce mevcut belediye başkanlarının çağrısı ile gerçekleştirilen istişare toplantısından sonra gelişmeleri yakından takip etmekteyim. Davet edildiğimiz toplantıya hiç düşünmeden katıldım ve tüm düşüncelerimi açık sözlülükle kendileri ile paylaştım. Ancak, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek Genel Kurul öncesi halen önümüze bir yol haritası konulmadı. Anlaşılamaz şekilde derin bir sessizlik hakim. Seçim dönemi hem Ayşe Hanım hem de Kazım Bey iddialı açıklamalarda ve vaatlerde bulunmuşlardı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Verin bize Eskişehirspor'u 5 yıl dolmadan Süper Lig'e çıkartalım' demişti. Hatta kendisi TV ekranlarından neler yapılması gerektiğini de uzun uzun anlatmıştı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Hanımefendi, 'Her türlü desteği hem kulübe hem taraftara vereceğiz. Eskişehirspor'un deplasman masraflarını biz karşılayacağız' demişlerdi. Şu an artık inisiyatif alma zamanıdır. Belediyeler mutlaka taşın altına ellerini koymalıdırlar. Yine söylüyorum; yıllardır süren bahane üretme, görmezden gelme politikası son bulmalıdır. Seçim dönemi verilen sözler tutulmalıdır. Şahsım, konu Eskişehir veyahut Eskişehirspor olunca her desteği vermeye hazırdır. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR