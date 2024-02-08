Politika

Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hatipoğlu, enstitüde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dünyada AR-GE çalışmalarını yapan büyük firmalar, tarım ve hayvancılık konusunda kritik bir değer taşırken, enstitünün de bu konuda Türkiye'de örnek olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletimiz hem çiftçiye hem kurumlara değer vererek, gerekli yatırımları sağlıyor. Bu yatırımların yanı sıra yerel yönetimlerden de bir destek sağlanması kanaatini taşıyorum. Yani belediyecilik yalnızca yol ve köprü yapmak değil, şehirdeki tüm kurumlara destek verme görevini de kapsar. Bu istikamette 31 Mart'tan sonra gerekli istişareleri yaparak, kurumlarımızın her ihtiyacında yanında olacağız. Ayrıca sizlerin ürettiği değerleri daha nitelikli kullanmak adına çiftçilere hem tohum desteği hem de eğitim vereceğiz. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün çalışmaları neticesinde elde edilen tohumlar, çiftçilerin bilinçlenmesiyle değerine değer katacaktır."