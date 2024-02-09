Nebi Hatipoğlu, partililerle vefa buluşmasında bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu, partililerle vefa buluşmasında bir araya geldi

Nebi Hatipoğlu, partililerle vefa buluşmasında bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşması' etkinliğine katıldı. Hatipoğlu, partililere teşekkür ederek, 31 Mart'tan sonra yapacakları hizmetlerle onları mahcup etmeyeceklerini söyledi.

09.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:07
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, partililer ile "Vefa Buluşması" etkinliğine katıldı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, partide çeşitli görevlerde yer almış, AK Parti'ye gönül verenler için "Vefa Buluşması" düzenledi.

Buluşmaya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, teşkilatın kuruluşundan itibaren çeşitli görevleri üstlenen ve gönül bağıyla hareket eden partililerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Her birinin AK Parti için yürekten çalışan, vefa gösteren kişiler olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu zamana kadar AK Parti için yapmış olduğunuz tüm çalışmalar adına size teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde zorlu bir maraton var. Bu maratonda hep birlikte canla başla çalışacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah 31 Mart'tan sonra yapacağımız hizmetlerle sizleri mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Eskişehir, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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