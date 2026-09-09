Netanyahu, BAE uyarısı haberini yapan Haaretz gazetesine iftira davası açılması talimatı verdi - Son Dakika
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Netanyahu, BAE uyarısı haberini yapan Haaretz gazetesine iftira davası açılması talimatı verdi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE Devlet Başkanı'nın 7 Ekim öncesi kendisini uyardığına dair haberi nedeniyle Haaretz gazetesi ve gazeteci Shlomi Eldar hakkında iftira davası açılması talimatı verdi. Başbakanlık Ofisi, iddiaları reddederek görüşme kayıtlarında böyle bir temasa rastlanmadığını ve haberin seçim dönemi komplosu olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 7 Ekim saldırısından İsrail'i uyardığı yönündeki haberi nedeniyle Haaretz gazetesinde dava açılması talimatı verdi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'ten 10 gün önce "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığı haberi, İsrail gündemini sarstı. Netanyahu'nun söz konusu uyarıyı aldıktan sonra harekete geçmediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu haberi yapan Haaretz gazetesine ve gazeteci Shlomi Eldar'a karşı "iftira" dava açılması talimatı verdiği ifade edildi. Açıklamada, "İddia edildiğinin aksine Eylül ayının başından 7 Ekim'e kadar Başbakan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı arasında hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Başbakanlık Ofisi, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Askeri Sekreterlik, bu günlerdeki görüşme kayıtlarını titizlikle inceledi ve bununla ilgili hiçbir iz bulamadı" denildi.

Açıklamada, "Genel olarak Başbakan ile BAE Devlet Başkanı arasındaki diplomatik görüşmeler yalnızca Başbakanlık Ofisi aracılığıyla, özel bir şifreli cihazla ofise gelen BAE temsilcisi üzerinden yapılır. Bu görüşmelerin tümü kaydedilir. Eldar dün akşam Kanal 12'ye verdiği röportajda, Başbakan'ın uyarıldığını iddia ettiği görüşmenin bu şekilde gerçekleştiğini söyledi. Ancak yalnızca Başbakan'ın görüşme günlüğünde değil, aynı zamanda bu dönemde Başbakanlık Ofisi'ne girişlerin kaydında yapılan incelemelerde BAE temsilcisinin Başbakanlık Ofisi'ne herhangi bir girişi görünmüyor. Tesisdeki güvenlik görevlileri tarafından belge ibrazı ve kayıt işlemi yapılmadan Başbakanlık Ofisine girme imkanı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Seçim dönemi sinsi bir iftira"

Açıklamada ayrıca, "Eldar, Mısır'ın, Başbakan'ı muhtemel bir saldırıya karşı uyardığı iddiasında da bulunmuştu, anca bu iddia savaşın başında çürütülmüştü. Bütün bunlar, bunun solun seçim kampanyasının bir parçası olarak açıkça siyasi zamanlamayla planlanmış sinsi bir komplo olduğunu ve benzer komploların daha da olacağını kanıtlıyor. Bu plan, kamuoyunun zaten anladığı gerçeği örtbas etmek amacıyla tasarlanmıştır: Ronen Bar ve Herzi Halevi, saldırı başlamadan saatler önce tüm işaretleri görmüştü. Yanlış hesaplama korkusu yerine orduyu, Shin Bet'i ve acil müdahale ekiplerini saldırıya önceden hazırlanmaları için yönlendirmiş ve Başbakan Netanyahu'yu zamanında bilgilendirmiş olsalardı, bu korkunç katliam önlenebilirdi" denildi.

Ne olmuştu?

Haaretz gazetesi dün haberinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'ten 10 gün önce "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığını, Netanyahu'nun uyarıya rağmen harekete geçmediğini aktarmıştı.

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Başbakanlık, Güvenlik, Politika, Haaretz, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, BAE uyarısı haberini yapan Haaretz gazetesine iftira davası açılması talimatı verdi - Son Dakika

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