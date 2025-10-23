Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik meclis oylamasının, ABD'den gelen tepkilerin ardından muhalefet tarafından yapılan bir 'siyasi provokasyon' olduğunu söyledi. Oylama öncesinde Likud partisi ve koalisyon ortaklarının tasarıyı desteklemediğini belirtti.

NETANYAHU: BATI ŞERİA OYLAMASI, SİYASİ PROVOKASYON

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den gelen tepkilerin ardından İsrail meclisinde Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yapılan oylama hakkında açıklamada bulundu. Netanyahu, oylamayı ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İsrail ziyaretinde anlaşmazlık çıkarmak için muhalefet tarafından kasıtlı olarak yapılan "siyasi provokasyon" olarak nitelendirdi. Söz konusu yasa tasarısının Likud partisi ve ana koalisyon ortakları tarafından desteklenmediğini ifade eden Netanyahu, "Likud'un desteği olmadan bu tasarıların geçme şansı yok" dedi.

OYLAMA, VANCE İSRAİL'DEYKEN YAPILDI

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi. İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı. Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9'a karşı 32 oyla meclisten geçti. Tasarıların yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'e yaptığı iki günlük ziyaretin ardından ülkesine dönmeden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuş, İsrail meclisinde Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının ön oylamadan geçmesini "kendisini rahatsız ettiğini" ve "çok aptalca" olduğunu ifade etmişti. Oylamanın "garip" olduğunu ve kendisini biraz şaşırttığını söyleyen Vance, kendisine bunun "siyasi bir gösteri olduğu, pratikte bir önemi olmadığı" ve "tamamen sembolik olduğu"nun söylendiğini belirtmişti.

TRUMP: İSRAİL BATI ŞERİA'YI İLHAK EDERSE ABD'NİN DESTEĞİNİ KAYBEDER

ABD Başkanı Donald Trump, ise Time dergisine verdiği röportajda, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine ilişkin açıklaması hatırlatılarak İsrail'in bu yönde ilerlemesi durumunda ne gibi bir tepkiyle karşılaşacağına ilişkin bir soruya, "Bu olmayacak. Olmayacak. Çünkü Arap ülkelerine söz verdim. ve böyle bir şey şimdi yapılmaz. Arkamızda Araplardan büyük bir destek var. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail ABD'nin tüm desteğini kaybeder" cevabını verdi.