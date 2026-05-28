Netanyahu'dan Gazze Talimatı: İşgal Yüzde 70

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı özel bir programda İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik işgaline ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, taraflar arasında yürürlükteki ateşkese rağmen Hamas'a yönelik baskılarını artırdıklarını belirterek, mevcut durumda Gazze'deki toprakların yüzde 60'ını işgal ettiklerini söyledi. Netanyahu İsrail'in işgalinin genişletilmesi doğrultusunda talimat verdiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sini işgal etmiştik. Şimdi yüzde 60'tayız. Talimatım, işgal edilen bölgelerin yüzde 70 seviyesine çıkartılması" dedi.

İsrail Başbakanı ülkesinin Lübnan'da sürdürdüğü işgalin de devam edeceğini belirterek, "Bugün Beyrut'a, dün Tyre'ye saldırdık. Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Onlara çok sert vuruyoruz ve vurmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail'in ateşkes ihlalinde en az 16 ölü

Lübnanlı yetkililerden yapılan açıklamada, İsrail'in bugün ülkenin güney bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail medyası ise bugün başkent Beyrut'a yönelik saldırıda Hizbullah'ın yanında faaliyet gösteren İranlı milis gücü İmam Hüseyin Tümeni'nin füze biriminin komutanı Ali El Hüsni'nin hedef alındığını öne sürdü. Söz konusu saldırı, İsrail'in 6 Mayıs'tan bu yana başkente düzenlendiği ilk saldırı olmuştu.

Bu saldırılar, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin uzatıldığı bir dönemde geldi. İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. - TEL AVİV