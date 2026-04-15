Netanyahu'dan İran ve Lübnan Açıklamaları - Son Dakika
Netanyahu'dan İran ve Lübnan Açıklamaları

15.04.2026 23:39
Netanyahu, İran'la temas ve Lübnan ile müzakereler hakkında bilgi verdi, savaş ihtimaline hazırlıklı olduklarını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Amerikalı müttefiklerimiz İran'la olan temasları konusunda bizi sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz örtüşüyor. Savaşın yeniden başlama ihtimali göz önüne alındığında, her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkesin sürdüğü ABD-İran krizine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, "Amerikalı müttefiklerimiz İran'la olan temasları konusunda bizi sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz örtüşüyor. İran'ın zenginleştirilmiş hammaddelerinin kaldırılmasını ve ülke içindeki zenginleştirme kapasitesinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca elbette, önemli denizcilik yollarının yeniden açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların nasıl sonuçlanacağına ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen Netanyahu, "Savaşın yeniden başlama ihtimali göz önüne alındığında, her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

"Lübnan ile müzakereler gerçekleştiriyoruz"

Lübnan ile müzakere sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Netanyahu, "Hizbullah ile süren çatışmalara paralel olarak Lübnan ile müzakereler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, görüşmelerin Lübnan'ın yanı sıra çeşitli ülkelerin de İsrail'e yaklaşması sayesinde gerçekleştiğini savundu.

İsrail Başbakanı, "Bu müzakerelerde iki ana hedefimiz var. Biri Hizbullah'ın uzaklaştırılması, diğeri ise kalıcı bir barış elde edilmesi. Güç yoluyla elde edilen bir barış" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'ı işgaline de değindi. Netanyahu, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında süren çatışmalarda, İsrail güçlerinin Lübnan'ın Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah'a ait önemli bir stratejik mevziye yönelik saldırılara odaklandığını söyledi. - TEL AVİV

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, İran, Son Dakika

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
