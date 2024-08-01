Netanyahu, Hamas liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, Hamas liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Onun ortadan kaldırılması bizim oluşturduğumuz basit bir ilkeyi tesis etmektedir: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz' dedi.

01.08.2024 18:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun ortadan kaldırılması bizim oluşturduğumuz basit bir ilkeyi tesis etmektedir: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, IDF Homefront Komutanlığı şefi Tümgeneral Rafi Milo ve Ulusal Acil Durum Yönetim Otoritesi direktörü Yoram Laredo ile brifing verdi. Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından İran'ın misilleme planına atıfta bulunarak, "Ülke hem savunma hem de saldırı amaçlı her türlü senaryoya karşı çok yüksek düzeyde hazırlıklı. Herhangi bir cepheden bize karşı yapılacak saldırganlığın bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un öldürülmesine ilişkin konuşan Netanyahu, "Shukr'u ortadan kaldırmamızın ardından bugün de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in ortadan kaldırıldığı kesinleşti. Deif, 7 Ekim olaylarının ve İsrail vatandaşlarına yönelik pek çok canice saldırının sorumlusuydu. Yıllardır İsrail'in aradığı bir numaralı adamdı. Onun ortadan kaldırılması bizim oluşturduğumuz basit bir ilkeyi tesis etmektedir: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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