Netanyahu: 'Hayattayım' İfadesiyle İddialara Yanıt Verdi

17.03.2026 21:24
Netanyahu, ABD Büyükelçisi Huckabee ile görüşmesinde hayatta olduğunu vurguladı ve İran'ı eleştirerek ABD ile iş birliğine dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Görüyorsunuz ki hayattayım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya geldi. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin görüntülere yer verdi.

Büyükelçi Huckabee, Donald Trump'ın talebi doğrultusunda Netanyahu ile görüştüğünü belirtti. Netanyahu, İran'ın misillemeleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara değindi. Netanyahu, "Evet, görüyorsunuz ki hayattayım" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaları tiye alan Netanyahu, yaptığı diğer paylaşımlarda görüntülerin yapay zeka ürünü olduğu yönündeki söylemlere de göndermede bulundu. Trump ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu ifade eden Netanyahu, "Elimizdeki beş parmakla tokalaşıyoruz" dedi.

ABD ile yürütülen iş birliğine de değinen Netanyahu, Trump ve ABD ordusunun faaliyetlerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve ABD ile birlikte hareket etmekten gurur duyduklarını belirtti. Netanyahu, İran'ın İsrail'i yerle bir etmenin yanı sıra nükleer silah geliştirmeyi ve bu silahları ABD şehirlerine ulaştırabilecek kapasiteye erişmeyi hedeflediğini öne sürerek, "Bunu yapamayacaklar" dedi.

"Bugün listeden iki isim sildim"

Netanyahu ayrıca paylaşımında cebinden çıkardığı bir kartı Huckabee'ye göstererek listede çeşitli isimlerin yer aldığını belirtti. Netanyahu, "Bugün bu listeden iki ismi sildim. Daha kaç ismin silinmesi gerektiğini görüyorsunuz" diye konuştu.

Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a yönelik saldırılarda İran yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü. İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrı bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. - TEL AVİV

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı

21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
