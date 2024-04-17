Netanyahu, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Netanyahu, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Netanyahu, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır' dedi. Netanyahu, görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını koruyacağını vurguladı. Cameron ve Baerbock ise İsrail'e desteklerini dile getirdi ve herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini belirtti.

17.04.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Netanyahu, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını koruyacağını" söyledi. Cameron ve Baerbock'a "verdikleri samimi destek ve İran'ın saldırısına karşı İsrail'i savunmak üzere sergiledikleri emsalsiz destek" için teşekkür eden Netanyahu, Gazze'de duruma ilişkin Cameron ve Baerbock'a bilgi verdi. Netanyahu, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" diye konuştu.

"Gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Cameron, İran'ın "dehşet verici" saldırısının ardından "dayanışma göstermek" için İsrail'de olduğunu söyledi. Cameron, "İsrail'in yapacağı her şeyin mümkün olduğunca sınırlı, hedefe yönelik ve akıllıca olmasını umuyoruz. Gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil ve İsrail'de bunu muhataplarımıza açıkça söyledik" dedi.

"Herkes ölçülü ve sorumlu hareket etmeli"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'nun sonucu tamamen öngörülemez bir duruma sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini söyledi. Baerbock, "Herkes ölçülü ve sorumlu hareket etmeli" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

David Cameron, Almanya, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancının 2 bin 101'i kaçak çıktı
    19:56 Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancının 2 bin 101'i kaçak çıktı

    6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

  • Netanyahu: 'Kendi kararlarımızı vereceğiz'
    19:49 Netanyahu: 'Kendi kararlarımızı vereceğiz'

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi. Cameron ve Baerbock ise gerilimin tırmanmaması ve herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

  • Başkan Özdemir: '100 yılın projesinde çalışmalar devam ediyor'
    19:42 Başkan Özdemir: '100 yılın projesinde çalışmalar devam ediyor'

    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

  • Akhisar'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Kazanan Muhtarlar İçin Mazbata Töreni Düzenlendi
    19:33 Akhisar'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Kazanan Muhtarlar İçin Mazbata Töreni Düzenlendi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama sözlerine tepki gösterdi
    19:30 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama sözlerine tepki gösterdi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir miktar' öğretmen atama sözlerine tepki gösterdi. Özel, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması beklentisini hatırlatarak öğretmenlerin haklarını savunacağını belirtti.


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement