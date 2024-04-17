Netanyahu, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Netanyahu, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını koruyacağını" söyledi. Cameron ve Baerbock'a "verdikleri samimi destek ve İran'ın saldırısına karşı İsrail'i savunmak üzere sergiledikleri emsalsiz destek" için teşekkür eden Netanyahu, Gazze'de duruma ilişkin Cameron ve Baerbock'a bilgi verdi. Netanyahu, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" diye konuştu.
"Gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil"
Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Cameron, İran'ın "dehşet verici" saldırısının ardından "dayanışma göstermek" için İsrail'de olduğunu söyledi. Cameron, "İsrail'in yapacağı her şeyin mümkün olduğunca sınırlı, hedefe yönelik ve akıllıca olmasını umuyoruz. Gerilimin tırmanması kimsenin yararına değil ve İsrail'de bunu muhataplarımıza açıkça söyledik" dedi.
"Herkes ölçülü ve sorumlu hareket etmeli"
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'nun sonucu tamamen öngörülemez bir duruma sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini söyledi. Baerbock, "Herkes ölçülü ve sorumlu hareket etmeli" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi. Cameron ve Baerbock ise gerilimin tırmanmaması ve herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
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