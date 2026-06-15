Netanyahu: İsrail Devleti'ni Kurtardık - Son Dakika
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Netanyahu: İsrail Devleti'ni Kurtardık

15.06.2026 23:14
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Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceklerini belirtti ve askeri operasyonları savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve ABD'nin mutabakat zaptı üzerinde anlaşmasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, "İsrail Devleti'ni yok olmaktan kurtardık" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve ABD'nin mutabakat zaptı üzerinde anlaşmasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonun başarılı olduğunu savunarak, Washington ile Tahran arasında bir anlaşma yapılsa da yapılmasa da İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin "hayatının misyonu" olduğunu belirterek, "Anlaşma olsun ya da olmasın, İran bugün de yarın da nükleer silaha sahip olmayacak. Ben İsrail Başbakanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek" dedi.

Netanyahu, İran'ın nükleer programının "tehdit" oluşturduğunu ve İsrail'in bunu "Amerikalı dostlarıyla birlikte" ortadan kaldırdığını ifade etti. İran'a ait çok sayıda askeri ve nükleer tesisi imha ettiklerini aktaran Netanyahu, "Donanmalarını ve hava kuvvetlerini yok ettik. İran halkını katleden üs komutanlarını etkisiz hale getirdik. İran ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık, hatta bazı tahminlere göre 1 trilyon dolara yaklaşan zarar verdik. İsrail nüfusunun yok edilmesi tehdidini yıllar boyunca ortadan kaldırdık. İsrail Devleti'ni yok olmaktan kurtardık" dedi.

Netanyahu, Gazze, Lübnan ve Suriye'de "güvenlik bölgeleri" oluşturduklarını ve ülkenin güvenliğini korumak için bu bölgelerde gerekli olduğu sürece kalacaklarını söyledi.

"Çoğu zaman aynı görüşteyiz, ancak bazen görüş ayrılıkları da oluyor"

İsrail'in İran'a veya Lübnan'a karşı tek başına saldırı düzenlemesine ABD'nin izin verip vermeyeceği sorusuna cevap vermekten kaçınan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarını savunduğunu vurguladı. Netanyahu, "Çoğu zaman aynı görüşteyiz, ancak bazen görüş ayrılıkları da oluyor. İsrail'in güvenlik çıkarlarından ben sorumluyum. Onları savunuyorum" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: İsrail Devleti'ni Kurtardık - Son Dakika

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