Netanyahu: İsrail, roket saldırısına sert cevap verecek - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: İsrail, roket saldırısına sert cevap verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde gerçekleşen roket saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına yapılan ziyarette, İsrail'in bu saldırıyı geçiştirmeyeceğini ve sert bir şekilde cevap vereceğini söyledi. Netanyahu, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, İsrail'in Dürzi toplumunun yanında olduğunu vurguladı.

29.07.2024 17:03
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cumartesi günü roketli saldırı düzenlenen Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a gerçekleştirdiği ziyarette, "İsrail bunun basitçe geçip gitmesine izin vermeyecek, veremez. Cevabımız gelecek ve sert olacaktır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu roketli saldırı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a ziyaret gerçekleştirdi. Netanyahu, "Hizbullah, İran'ın desteğiyle buraya bir roket fırlattı ve bu roket 12 temiz insanın canını aldı. Burada futbol oynayan ve ne yazık ki sığınağa ulaşamayan 12 erkek ve kız çocuğu. Bu ağır trajedi yüreğimizi parçaladı. Tarifsiz acılar yaşayan aileleri kucaklıyoruz" dedi.

Alana çelenk bırakan Netanyahu, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız, hepimizin çocukları. İsrail bunun basitçe geçip gitmesine izin vermeyecek ve veremez. Cevabımız gelecek ve sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yahudilerin ve Dürzilerin kardeş olduğunu belirten Netanyahu, "Bizim bir yaşam ahdimiz var ama ne yazık ki bu aynı zamanda yas ve keder anlarının da ahdidir. Biz sizi kucaklıyoruz" diye konuştu.

Dürzi toplumunu umutlarını kaybetmemeye çağıran Netanyahu, "İsrail bugün, yarın ve sonsuza kadar yanınızda olacak" dedi.

Netanyahu'nun ziyaret ettiği alanda toplanan bir grup protestocu, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak niteleyen pankartlar açarak, "Dışarı! Dışarı" sloganlarıyla İsrail Başbakanının bölgeyi terk etmesini istedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu: İsrail, roket saldırısına sert cevap verecek - Son Dakika

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