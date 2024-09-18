Netanyahu: Kuzeydekileri Güvenle Eve Döndüreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Netanyahu: Kuzeydekileri Güvenle Eve Döndüreceğiz

Netanyahu: Kuzeydekileri Güvenle Eve Döndüreceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, kuzeydeki sakinlerin evlerine döneceğini duyurdu.

18.09.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan paylaştığı 10 saniyelik video mesajında, "Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz" dedi.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin art arda patlatılmasının ardından gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaşta "yeni bir aşamanın" başlangıcında olduklarını, İsrail'in güçlerini Lübnan sınırına kaydırdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Netanyahu X sosyal medya platformundan 10 saniyelik video paylaştı. Netanyahu, İsrail'in Hizbullah ile çatışmalar sırasında kuzeydeki sınır bölgelerinden tahliye edilen on binlerce sakinin evlerine dönebilmesini sağlayacağını belirtti. Netanyahu, "Daha önce de söyledim: Kuzeyde yaşayan sakinleri, güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz ve tam olarak yapacağımız şey bu" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Binyamin Netanyahu, Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: Kuzeydekileri Güvenle Eve Döndüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
21:06 İsrail’in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan’da son durum İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
10:04 WhatsApp’a müthiş bir özellik geliyor Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:31 İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 04:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu: Kuzeydekileri Güvenle Eve Döndüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement