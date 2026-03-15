Netanyahu, Ölüm İddialarını Video ile Yanıtladı
Netanyahu, Ölüm İddialarını Video ile Yanıtladı

15.03.2026 19:23
Netanyahu, kahve alırken çektiği video ile öldüğüne dair iddiaları tiye aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısında öldüğü yönünde çıkan iddialara sosyal medya üzerinden kahve alırken paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden video yayınladı. Netanyahu, kahve alırken yayınladığı videoda, "Kahve için ölüyorum" ifadelerini kullanarak, öldüğü yönünde çıkan haberleri tiye aldı. Netanyahu, öldüğü haberlerinin ardından sosyal medyada yayınlan bir basın toplantısında 6 parmağının gözükmesi üzerine ise iki elini havaya kaldırarak 10 parmağı olduğunu gösterdi.

Netanyahu'nun yayınladığı video öncesi İsrail Başbakanlık Ofisi söz konusu iddiaları yalanlamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Netanyahu, Ölüm İddialarını Video ile Yanıtladı - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
SON DAKİKA: Netanyahu, Ölüm İddialarını Video ile Yanıtladı - Son Dakika
