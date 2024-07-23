Netanyahu, rehine aileleriyle görüşerek anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, rehine aileleriyle görüşerek anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington D.C.'de rehine aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, şartların olgunlaştığını ve anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi. Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması için gösterilen çabaya destek verdiğini belirtti ve İsrail Devleti'nin varlığını korumak için her şeyi yapacağını ifade etti. Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya değinen Netanyahu, şartların olgunlaştığını ve anlaşmaya doğru ilerleyebileceklerine inandığını söyledi.

23.07.2024 13:08
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington D.C.'de rehine aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, "Şartlar olgunlaşıyor, bu iyi bir işaret. Eğer bu konuda kararlı olursak anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'deki temaslarına başladı. Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, başkent Washington D.C.'deki temasları çerçevesinde rehinelerin aileleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında rehinelerin serbest bırakılması için gösterilen çabaya verilen desteği gözler önüne seren bu ziyaretin önemine değinen İsrail Başbakanı Netanyahu, "İki kişinin daha hayatta olmadığını öğrendik. Ancak hepsini geri getirmeye kararlıyız. Rehinelerin geri dönüşleri için şartlar olgunlaşıyor. Ciddi bir değişim var ve bu değişimin artacağını düşünüyorum" dedi.

"Anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum"

Netanyahu ziyaretin ardından yaptığı konuşmada ise, "Rehinelerin geri gelmesini sağlamak ve aynı zamanda İsrail Devleti'nin varlığını korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Vereceğimiz kararlar İsrail Devleti'nin ve siyonist girişimin geleceği için kader niteliğindedir" ifadesini kullandı.

Dünyanın merakla beklediği Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya değinen Netanyahu, "Şartlar olgunlaşıyor, bu iyi bir işaret. Eğer bu konuda kararlı olursak anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum. Bunun bir süreç olduğunu şimdiden söylüyorum. Bir anda gerçekleşmeyecek, aşamaları olacak ancak anlaşmaya doğru ilerleyebileceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Görüşmeye Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü, İsrail Başbakanlık Ofisi Genel Müdürü, Kabine Sekreteri, Başbakanlık Askeri sekreteri ve Rehineler ve Kayıplar Koordinatörü de katıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, rehine aileleriyle görüşerek anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi - Son Dakika

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