 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu: "Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu: "Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yakın zamanda sona ermeyeceğini belirterek, 'Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok' dedi.

Netanyahu: "Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz"
20.12.2023 - 19:18,
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yakın zamanda sona ermeyeceğini belirterek, "Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yakın zamanda sona ermeyeceğini ifade etti. Netanyahu, "Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas'ın sadece iki seçeneğinin olduğunu savunarak, "Teslim olmak ya da ölmek" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: 'Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz' - Son Dakika


19:46
Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35
İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
19:46 Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 19:51:59. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu: "Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement