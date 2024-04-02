Niğde\'nin Aktaş Beldesinde 24 Yaşındaki Kamber Türkmen Belediye Başkanı Seçildi

Niğde'nin Aktaş beldesinde belediye başkanı seçilen 24 yaşındaki Kamber Türkmen, Türkiye'nin en genç belediye başkanları listesinde ilk sıralarda yerini aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 3 rakibini geride bırakan bin 857 seçmeni olan Niğde merkeze bağlı Aktaş beldesinde geçerli kabul edilen bin 669 oyun yüzde 34,09'unu alarak başkan seçilen İYİ Parti'li Türkmen, ülke genelinde en genç belediye başkanları listesine girmiş oldu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojileri ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü öğrencisi olan Türkmen, çocukluktan itibaren kasaba halkına başkan olacağını söyleyerek büyüdüğünü söyledi. Türkmen; "İlk ve ortaöğretimi kasabamda, Niğde Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladım. Ardından halen şu anda devam eden Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Adalet Programı eğitimim devam ediyor. Ben çocukluğumdan beri çevremdeki büyüklerimin bana devamlı geleceğin başkanı diyerek büyütülen bir kişi oldum. Kasabamıza eskiden süt almaya gelen bir sütçü abimiz varmış ve geldiğinde beni mezarlık duvarında koşarken veya annemin yanında gördüğünde başkanım diye sever, seslenirmiş. Bir de ebe ablamız var o da devamlı başkanım diye severmiş. Bunlardan dolayı içimize his mi girdi, kalbimize bir yer mi etti bilmiyorum" dedi.
Türkmen: "19 yaşımdan itibaren kasaba halkına başkan olacağımı aşıladım"
2019 Yerel Seçimlerinde 19 yaşında olan Türkmen, o günden bu yana başkan olmak için çalıştığını söyleyerek, "2019 seçimlerinde yine okulun avlusundaydım, daha o gün söylemiştim, kasabamızın gelecek dönem belediye başkanı adayı olacağım diye. O günden bugüne de devam ettirdim, adayım diye girmediğim ev, çalmadığım kapı bırakmadım. Bugün de halkımız teveccühünü gösterdi bizi başkan yaptı. Çocukluktan beri aşıladım, kasabalı abilerime, hanımefendilere, kardeşlerime bunu kırk bin kere dedirttirdim. Halkımız da bize teveccühünü gösterdi. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi.
"Gençler çok daha enerjik ve hevesli
Gençlerin çok daha enerjik ve hevesli olduğuna dikkat çeken Kamber Türkmen; "Gençlik olarak kendimizi ifade edebilmek, gösterebilmek, ve kanıtlayabilmek için çok çabalamamız gerek. Şimdi bir 50 yaşındaki beyefendinin veya hanımefendinin bir belediyeyi yönetmesiyle emin olun ki bir 24 yaşındaki gencin belediyeyi yönetmesinin asla yan yana gelme ihtimali bile yok. Sebebi ise en başta heves, kariyer, gelecek düşüncesi ve bizlerin yapabileceği hizmetleri gösterebilmesi için fırsat. Bunu değerlendirip değerlendirememekte sadece bizim elimize kalmış bir durum. Büyüklerimizin tecrübeleri olduğu gibi bizim de hayat enerjimiz var. Bizim de heves dolu bir yüreğimiz var. Canla, başla koşacak bir gönlümüz var. 24 yaşında bu kasabanın altına vücudumuzu koymaya hazırız. Elimizden gelen neyse yapacağız" diye konuştu. - NİĞDE
Son Dakika › Politika › Niğde'nin Aktaş Beldesinde 24 Yaşındaki Kamber Türkmen Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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