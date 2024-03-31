Niğde Valisi ve eşi oy kullandı

Politika

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı.

Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.

Vali Çelik, "Demokrasinin gereği olarak eşimle beraber oyumuzu kullandık. Seçim şimdiden tüm belediye başkan adaylarımıza, muhtar adaylarımıza, belediye ve il genel meclis adaylarımıza hayırlı olsun. Huzurlu bir seçim geçiriyoruz. Bu saat itibariyle olumsuz bir olayımız yok. Seçimin huzur ve güven içerisinde yapılması konusunda jandarmadan 645, emniyet 1002 personel olmak üzere toplamda bin 647 personelimiz görev yapıyor. İnşallah seçim sonuçları da memleketimiz için Niğde'miz için hayırlı olur. Toplamda ilimizde 756 sandıkta 266 bin 279 bin kişi oy kullanacak" dedi. - NİĞDE