Nijer'deki askeri darbeyi destekleyen binlerce kişi iktidara dönüş süresinin dolmasının ardından toplandı

Nijer'deki askeri darbeyi destekleyen binlerce kişi, Batı Afrika bölgesel bloku ECOWAS'un devrilen Başkan Mohamed Bazoum'un iktidara dönmesi için belirlediği sürenin dolduğu Pazar günü Niamey stadyumunda toplandı.

Şu an iktidardaki Ulusal Vatanın Korunması Konseyi (CNSP) üyeleri, destekçilerin alkışlarıyla 30,000 koltuklu stadyuma geldi. Stadyumun adı, 1974'te Nijer'in ilk darbesini gerçekleştiren Seyni Kountche'nin adını taşıyor.

CNSP liderlerinden General Mohamed Toumba, CNSP liderlerinin portreleri taşıyan destekçilere yaptığı konuşmada, "gizlice bekleyenler" olarak adlandırdığı kişilerin "Nijer'in ilerleyişine karşı komplo kurduğunu" ifade etti. "Makavelist planlarının farkındayız," dedi.

ECOWAS'un 30 Temmuz'da darbe liderlerine Bazoum'u geri getirme çağrısı yaptığı sona eren süreyle örtüşen bu gösteriye rağmen, 26 Temmuz'da Niamey'de iktidarı ele geçiren generallerin henüz geri adım atmaya niyeti olmadı.

ECOWAS askeri şefleri, Cuma günü krize yanıt vermek için olası bir askeri müdahale planını kabul etti ve Senegal ve Fildişi Sahili gibi ülkelerin ordularının katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Komşu Nijerya'nın Senatosu ise bölgesel blok ECOWAS'ın planına karşı çıktı ve Nijerya'nın Devlet Başkanı'na, kuvvet kullanımı dışında başka seçenekleri araştırmasını önerdi.

Batılı ve Afrika ülkeleri tarafından geniş çapta kınanan darbe, Nijer'in askeri cuntasına Mali ve Burkina Faso gibi ülkelerden destek geldi - bu iki ülke de son üç yılda askeri darbelerle iktidara geldi.

ECOWAS'un belirlediği süre sona erdiğinde Nijer'in askeri cuntası ülkenin hava sahasını kapattığını duyurdu. Nijer'in hava sahası, komşu bir ülkenin müdahale tehdidi nedeniyle kapatıldı.