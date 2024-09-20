Nikfer Mahallesi'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika
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Politika

Nikfer Mahallesi'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı

Nikfer Mahallesi\'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Nikfer Mahallesi'ndeki atlama pistinin tekrar açılması için sosyal medya üzerinden halkı heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bölge, geçmişte dünya ve Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmıştı.

20.09.2024 11:47  Güncelleme: 12:11
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2010'lu yıllarda Dünya'nın her yerinden paraşütçü ağırlayan Tavas Nikfer Mahallesindeki atlama pistinde incelemede bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın sosyal medyadan yaptığı "Nikfer Mahallemizde tekrar paraşüt uçuralım mı" paylaşımı bölge halkını heyecanlandırdı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü pistinde incelemelerde bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım bölge halkını tekrar heyecanlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmeden önce Nikfer Yamaç Paraşütü Pisti Dünya Şampiyonalarının ve Türkiye Şampiyonalarının ayak yarışlarında ev sahipliği yapıyordu. Büyükşehir statüsünden sonra kapanan ve uzun süredir kullanılmayan atlama pistinde inceleme yapan Başkan Tatık'ın "Nikfer Mahallemizde tekrar paraşüt uçuralım mı" paylaşımı dikkat çekti.

Denizli Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Nikfer Bozdağ'da yer alan pist yüksek rakımın avantajıyla yılın hemen hemen döneminde yamaç paraşüt için yeterli rüzgarı almasıyla öne çıkıyor. Bölgenin bahar ve yaz aylarında da turizmin tekrardan canlanacak olmasının sevincini yaşıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nikfer Mahallesi'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika

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