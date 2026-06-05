AK Partili Ayan: Çevre korumak medeniyeti korumaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Çevreyi korumak, Mavi Vatan'ı, Yeşil Vatan'ı ve Gök Vatan'ı birlikte korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır." ifadelerini kullandı.

Ayan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, parti teşkilatlarının Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek vurgusuyla basın açıklamaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Çevrenin korunmasının yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk ve milli bir görev olduğunu kaydeden Ayan, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha görünür hale geldiğine dikkati çekti.

Ayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir nehrin eksilen suyunda, yanan ormanların küllerinde, sessizce kaybolan her canlı türünde tabiatın sessiz çığlığını duyuyoruz: 'Gelecek, bugün göstereceğiniz sorumluluk kadar yeşerecek.' Bugün doğa bizlere açık bir çağrıda bulunuyor. Bu çağrı, insanlığın tabiatla uyum içinde yaşamasının artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor."

"2053 Net Sıfır Hedefi, bir hayal değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur"

Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarında güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade eden Ayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'nin tarihi bir vizyon olduğunu belirtti.

"Türkiye, tabiatın bu sessiz çığlığını yarınların umuduna dönüştürüyor." diyen Ayan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Hedefi, bir hayal değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Çevreyi koruyan, kalkınmayı sürdüren ve gelecek nesilleri merkeze alan bu vizyon, ülkemizin çevre politikalarına yön vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı en önemli çevre girişimlerinden biri olduğunun altını çizen Ayan, "Sıfır Atık Hareketi, milyonların vicdanında karşılık bulan ve Türkiye'den dünyaya yayılan büyük bir çevre seferberliğidir. Medeniyet değerlerimizden beslenen bu yaklaşım, israfı azaltan, kaynakları koruyan ve çevre bilincini güçlendiren örnek bir model haline gelmiştir." yorumunu yaptı.

"Türkiye, çevre dostu kalkınma anlayışını kararlılıkla sürdürüyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Ayan, Bakan Murat Kurum'un liderliğinde gerçekleştirilen çalışmaların şehirlerin yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Bugün millet bahçeleriyle şehirlerin yeniden nefes aldığını, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla daha bağımsız ve daha temiz bir geleceği inşa ettiklerini kaydeden Ayan, afetlere dirençli şehirlerden yeşil altyapı projelerine kadar birçok alanda Türkiye'nin çevre dostu kalkınma anlayışını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

AK Parti teşkilatlarından 81 ilde eş zamanlı çevre konusunda farkındalık mesajı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluştuğunu ve çevre konusunda ortak bir farkındalık mesajı verdiğini aktaran Ayan, çevre mücadelesinin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Nilhan Ayan, "Bu güçlü birliktelik, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeşil gelecekle birlikte yürüdüğünün en somut göstergelerinden biridir." dedi.

Türkiye'nin çevre diplomasisinde de önemli bir rol üstlendiğini belirten Ayan, kasım ayında Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in küresel çevre politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Ayan şunları kaydetti:

"Unutmayalım çevreyi korumak, Mavi Vatan'ı, Yeşil Vatan'ı ve Gök Vatan'ı birlikte korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Kalkınırken koruyan, büyürken yaşatan Yeşil Türkiye'miz için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün 81 ilimizde aynı anda yükselen bu ortak ses, doğaya sahip çıkma, geleceği koruma ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye bırakma iradesinin ifadesidir. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı çevreye karşı daha duyarlı olmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak sorumluluk almaya davet ediyorum."

Nilhan Ayan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasından bazı kesitlerin yer aldığı bir video mesaj da paylaştı.