CHP Genel Başkanı Özel'den Nilüfer ve Bursa teşkilatına mesaj

15.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:05
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mart ayında gerçekleşecek olan 3 kreş ve 2 kız yurt projesinin temel atma töreni için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Bursa'ya davet etti. Özdemir, Nilüfer'in yönetilebilir hale geldiğini ve sosyal belediyeciliğin ön planda olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mart ayında ilçeye kazandıracakları 3 kreş ve 2 kız yurdunun temel atma töreni için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Bursa'ya davet ettiklerini belirterek, "Genel Başkanımız Bursa ve Nilüfer'e mesaj gönderdi. "Ulaşılmayan vatandaş bırakmayın" dedi. Bizler de herkese dokunacak işler yapmaya çalışıyoruz. Nilüfer'i 20 ayda toparladık. Daha yönetilebilir hale getirdik. Kamucu ve toplumcu bir duruş sergiliyoruz. Artık herkes hakkını istiyor" dedi.

CHP Nilüfer İlçe Teşkilatı ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Ankara'ya çıkarma yaptı. Anıtkabir ve CHP Grup toplantısı ziyaretinin ardından partililer Genel Başkan Özgür Özel ile görüştüler. Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise sonrasında Genel Başkan Özgür Özel ile yüzyüze görüşme yaparak Nilüfer ve Bursa'yı anlattı.

Genel Başkan Özgür Özel ile Bursa ve Nilüfer ile problemleri ve projeleri paylaştıklarını ifade eden Şadi Özdemir, "Yeni temel atmaya çalıştığımız 3 kreşimiz 2 kız yurdu projemiz vardı. Bunlar için mart ayında temel atma töreni planlıyoruz. Genel Başkanımız çok yoğun. Genel Başbakanımızın katılımıyla Mart ayında Bursa'da temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz" dedi.

"Nilüfer'de artık herkes hakkını istiyor"

Nilüfer'in sıkıntılarını ve son durumu paylaştıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Genel Başkanımız sıkıntılarımızı biliyor. Bir toparlanma durumu oldu, toparladık, daha yönetilebilir hale geldi. Burada Nilüfer Belediyesi bir duruş sergiliyor. Bu duruş daha çok kamucu, toplumcu; kamunun toplumun çıkarlarını önceleyen bir duruş sergiliyoruz. Herkesin kendini buraya ait hissettiği bir belediye oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes hakkı neyse onu alacağına inanılan bir belediye inşa etmeye çalışıyoruz. Herkes bunu kabul etti. Artık herkes hakkını istiyor, fazlasını isteyen yok. Yeni bir anlayışı paylaştık. Genel Başkan memnun oldu. Kısa süre içinde sürdürübelir hale gelip yatırımcı tarafa da çevirmiş olacağız. Şu anda da yatırımları yapıyoruz. Bu ay içinde bir kapalı pazar yeri, ve birkaç park açacağızç. Bütün yaptıklarımızı hem de yapmaya çalıştıklarımızı hem de herkesin Nilüfer'ini ve herkesin kendini iyi hissettiği Nilüfer çabamızı genel başkanla paylaştık" diye konuştu.

"Ulaşılmadık vatandaş bırakmayın" mesajı

Genel Başkan Özgür Özel'in Bursa'ya selam gönderdiğini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, "Tabiki Bursa güçlü bir şehir. Ekonomisi Türkiye'nin 3.büyüğü, nüfusu 4.büyüklükte. 40-50 yıl sonra Bursa'da ilk defa Büyükşehir kazanıldı. Bir arada olmayı, kardeşlik ilişkilerini, dayanışmayı güçlendirmeyi ve tabi ki ulaşılmadık vatandaş bırakılmamasını genel başkanımız istedi. Biz de bu doğrultuda gece gündüz her noktaya, her insana, herkese ulaşmaya ve dokunmaya çalışıyoruz. Nilüfer, sosyal belediyeciliğin tam olarak örnek uygulamasının yapıldığı bir yer. İhtiyacı olan her vatandaşın yanında olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bize de bu konularda Genel Başkanımız tavsiyelerde bulundu" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

