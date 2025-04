Nisan Ayında 52 Ankara Kedisi Dünyaya Geldi, Renkli Ankara Kedisi İlk Defa Görücüye Çıktı

Nisan ayında 52 Ankara Kedisi dünyaya geldi

ANKARA - Nisan ayında dünyaya gelen koruma altındaki 52 Ankara kedisine özel kabinlerde bakılıyor. Bu yıl ise ilk defa renkli Ankara kedisi dünyaya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından koruma altına alınan Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi'nde, Ankara kedilerini tanıtma, çalışma, neslinin devamı ve çoğaltılması sağlanıyor. Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özel bakım yapılıyor.

Bu kapsamda merkezde, doğum yapan ve hamile olan Ankara Kedileri korunmak için 18 doğum kabini oluşturuldu. Burada bulunan Ankara Kedilerine güvenliği ve refahı düşünülerek oluşturulan kabinler Ankara Kedilerinin ve yavrularının yerleri ayrı ayrı, yemek yedikleri ve tuvaletleri ayrı ayrı tasarlandı. Bu yılın Nisan ayında ise 15 Ankara Kedisinden 52 yavru dünyaya geldi. Yavrulara çalışanlar tarafından özel ilgi gösteriliyor. Bu yıl ise ilk defa renkli Ankara Kedisi dünyaya geldi. Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanışma Merkezi Sorumlusu ve Veteriner Teknikeri Ayşegül Korkmaz İHA muhabirine bilgi verdi. Korkmaz, "Şu an Nisan başı itibariyle şu güne kadar 15 doğumumuz oldu. Bunlardan sağlıklı 52 yavrumuz var şu an. Burası ana doğumhanemiz. 18 kabinimiz var. Bu kabinler annelerin huzursuz olmaması adına karanlık loş bir ortamda. Annelerin ve bebeklerin rahatı ve refahı düşünülerek yapılmış bir doğum kabini. Şu an 18 doğum kabini var ana doğumhanemizde. Bunun 12'sini emziren anne ve bebekleriyle. 6'sı gebe, doğum bekleyen kediyle dolu" diye konuştu.

Nisan ayı itibariyle ilk yavruların dünyaya geldiğini söyleyen Korkmaz, "Çünkü biz yılda 2 bazı annelerden sadece 1 yavru alıyoruz. İlkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere. İlkbahar yavrularından ilk yavrumuz 12 günlük. Sonbahar yavrularında Eylül Ekim gibi doğmaya başlayacaklar. Şu an ilkbahar batımından yaklaşık dediğim gibi 15 doğumumuz oldu. Yarısını tamamlamış olduk. Diğer yarısı için Mayıs sonuna kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu yılın rekorunun 7 yavru olduğunun bilgisini veren Korkmaz, "Bu sene de sadece bir annemizde bu rekor yine mevcut. Yaklaşık 8 senede 3 annemizde bunu gördük. Bizim genelde bebek ortalama sayımız 4 ya da 5 olarak dünyaya geliyor" dedi.

Bu yıl ilk defa renkli Ankara kedisi dünyaya geldi

Ankara Kedilerinin sadece beyaz renkten olmadığını bildiren Korkmaz, "Renkli bir tane Ankara kedisi var. Çünkü genelde Ankara kedisi beyaz olur ama genetik olarak bir renk değildir. İçinde her rengi barındırır. 2 beyaz Ankara kedisinin çiftleşmesinden her renkli kedi olabilir. Buda kıymetli kedilerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Ankara Kedilerini sahiplenme konusunda bilgi veren Korkmaz, "Biz Ocak ayından beri vatandaşlarımızdan isim ve iletişim bilgileri alıyoruz. Ankara kedisi sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızdan bu listeye göre yavrularımız 2 ay anne sütü aldıktan sonra, 10 gün kadar da bizde annesiz hayatlarını idame ettiklerini gördüğümüz anda listeden vatandaşlarımızı arıyoruz ve gelip ki yavrularını seçebiliyorlar, istedikleri yavruyu seçip alabiliyorlar. Mama karşılığı veriyoruz. Yavruyu alırken mamayı teslim ediyorlar. Burada kullanılan özel bir mamamız var ama o mamadan istiyoruz. Karşılığında 2,5 aylık civarı istedikleri bir Ankara kedisi yavrusunu alabiliyorlar. Kedilerimize çip takıyoruz. Zaten bu çip de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın online sisteminde kayıtlı ve kişinin adına TC'sine kayıtlı bu çip numaraları kedinin üstlerine almış oluyorlar. Kendi TC'leriyle birlikte. Dolayısıyla hem biz hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanlığı onları takip ediyor" şeklinde konuştu.

Ankara Kedilerini sahiplenmenin önemine dikkat çeken Korkmaz, "Gerekli tedbirleri evlerinde almalarını istiyoruz. Camlarına tel çaktırmalarını istiyoruz. Bir kedinin özellikle Ankara kedisinin 15-20 yıl ortalama ömrü olduğunu bilerek bir ömür boyu ona bakabilecek vatandaşlarımızın bizim kedilerimizi değerini bilerek çünkü biliyorsunuz Ankara kedisinin soyu tükenmek üzere biz buradaki üretim amacımız Türkiye'deki Ankara kedisini sayısını çoğaltmak. Vatandaşlarımız bunu isteyerek bilerek almalı. Bir canlıya ev olabilecek, aile olabileceklerini hissettikleri zaman bir kedi" dedi.