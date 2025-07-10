Niyazi Nefi Kara İçin Manavgat\'ta Destek Mitingi Düzenlendi

Manavgat Belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutukluluğunun ikinci gününde, ilçede destek mitingi gerçekleştirildi.

CHP Manavgat İlçe Başkanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından "Manavgat İradesine Sahip Çıkıyor" çağrısıyla bir buluşma düzenledi. Başkan Kara'nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara duygu dolu konuşmasında, "Nefi Başkan'ın sizlere çok selamı var. 'Ben halkın doktoruyum, vekiliyim, başkanıyım' diyor. Sizlere güveniyor, sizleri çok seviyor" diyerek Başkan Kara'nın mesajını vatandaşlara iletti.

Buluşmaya Başkan Op. Dr. Niyazi Nefi Kara'nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, CHP Aydın Milletvekili Av. Evrim Karakoz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır ve Aliye Coşar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA