Norveç Başbakanı\'ndan Ukrayna Vurgusu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz" dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Store, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa'nın birleştiğini belirterek, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz. Güvenlik garantileri konusunda işbirliğini güçlendirmek önemlidir. Rusya üzerindeki baskı artırılmalıdır" dedi. - OSLO