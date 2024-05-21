Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama tehdidinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama tehdidinde bulundu

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacaklarını açıkladı. Norveç, bu tehditte bulunan ilk Avrupa ülkesi oldu. Diğer Avrupa ülkeleri de UCM Başsavcısı'nın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmasını desteklemişti.

21.05.2024 22:26
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıkladı.

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti. - OSLO

Kaynak: İHA

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