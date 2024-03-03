Norveç Kralı Harald\'a Kalp Pili Takıldı

Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kapan 87 yaşındaki Norveç Kralı Harald'a kalp pili takıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edilerek, ülkesine döndüğü açıklandı.
Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kapan 87 yaşındaki Norveç Kralı Harald, Malezya'da hastaneye kaldırılmıştı. Kral Harald, Malezya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken krala kalp pili takıldığı açıklandı. Tedavinin ardından tıbbi nakliye uçağıyla ülkesine gönderilen Kral Harald'ın iyileşme sürecine Norveç'teki bir hastanede devam edeceği açıklandı. Norveç kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, kralın 2 haftalık izni sırasında görevleri veliaht prensin yürüteceği bildirildi.
Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Harald, 17 Ocak 1991 tarihinden bu yana 'Norveç Kralı' unvanını taşıyor. Kral Harald, son yıllarda defalarca enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirdi. - OSLO
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Eskişehir'de düzenlenen Akil Gençler Platformu organizasyonuna katılan AK Parti adayları, kentteki sorunları ve seçim vaatlerini açıkladı. Nebi Hatipoğlu, Özkan Alp ve Hamid Yüzügüllü, Eskişehir'in büyümesi, hizmet eşitliği, çevre sorunları ve spor alanlarına destek gibi konuları ele aldı.
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Antalya Diplomasi Forumu'nda MIKTA'nın etkinliğine katıldı. Bozay, Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kalkınma işbirliği konusundaki etkinliğe katıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk üniversitelerinden mezun olan yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde önemli roller üstlendiklerini belirtti. Özvar, farklı kültürlerin birlikte yaşamasının bir zenginlik kaynağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de edinilen kültürel bilgilerle ülkeler arasında daha etkili ilişkiler kurulabileceğini ifade etti. Ayrıca, YÖK Başkanı, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle kültürel, bilimsel ve teknolojik işbirliklerini güçlendirdiğini ve bu işbirliklerinin daha da büyük işbirliklerine yol açtığını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette sosyal projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alındı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi. Karamollaoğlu, eleştirdiği tren için gelen eleştirilere cevap vererek, 'Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım' dedi. Ayrıca Karamollaoğlu, hızlı trenin Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımadığını ve Sivas'ın nüfusunun neden azaldığının tedbirlerle çözülmesi gerektiğini belirtti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Mudanya'nın caddelerinde köylerinde halkla içiçe olan Dinçer, Güzelyalı Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. İlçenin sorunlarını tespit ettiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 'Zaten sorunlar belli. Ancak, sorun varsa çözüm de var. Çözümü isteyecek ve çözümün peşinde koşacak insanlara ihtiyaç var biz de geldik. Sorunların peşinde koşup çözüm üreteceğiz. Kurumlarla ve vatandaşla barışık herkesin belediyesi olacağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yatırımları getireceğiz' dedi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Yapılan şok uygulamalarda 15 bin 158 kişi sorgulandı ve 3 bin 195 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 6 şüpheli yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için şehri engelsiz hale getireceğini ve engellilere ücretsiz elektrikli tekerlekli sandalye ve mekan tahsis edeceklerini açıkladı. Bilden, engellilerin mutlu yaşaması gerektiğini vurgulayarak, söz verdiği projeleri hayata geçireceğini belirtti.
AK Partili Metin Külünk, Avrupa Birliği ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi çağrısında bulundu. Külünk, "Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir. Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın" dedi. Külünk'ün çağrısına destek veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Sayın Metin Külünk ile siyasi duruşlarımız hep farklı oldu. Ancak vatanımız olmaz ise siyasi görüşümüzün anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.
Alman askeri yetkililerin, Taurus füzelerinin Ukrayna’ya verilmesini ele aldıkları toplantının ses kaydının Ruslar tarafından basına sızdırılmasının yankıları sürüyor.
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