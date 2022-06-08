Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Norveç hükümeti Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım kararı alındığını açıkladı. Norveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya içerisinde yedek parça, askeri mühimmat da dahil olmak üzere 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Norveç, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Norveç, Ukrayna'ya 22 adet kundağı motorlu obüs gönderdi - Son Dakika

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