NSU Terörüne Destekten 2 Yıl Hapis - Son Dakika
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NSU Terörüne Destekten 2 Yıl Hapis

17.07.2026 12:33
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Almanya'da NSU terör örgütüne destek veren Susann Eminger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne destek vermek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susann Eminger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetlerine ilişkin sanık Susann Eminger'in yargılandığı davada karar çıktı. Dresden Yüksek Bölge Mahkemesi, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayatta kalan hapisteki tek üyesi Beate Zschpe'nin yakın dostu 45 yaşındaki Susann Eminger'i terör örgütünü desteklemek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık etmekten suçlu buldu. Mahkeme, söz konusu suçlardan dolayı Susann Eminger'i 2 yıl hapis cezasına mahküm etti. Ancak mahkeme, Alman Ceza Kanunu'nun 2 yıla kadar olan hapis cezalarının şartlı tahliye ile ertelenebileceğine ilişkin hükmü gereği Eminger hakkında denetimli serbestlik kararı verdi. Böylece Susann Eminger, Federal Savcılığın talebinin aksine hapse girmekten kurtuldu. Eminger, 2 yıllık cezasını cezaevinde değil, toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlayacak.

Susann Eminger NSU'ya destek verdi yardım etti

Dresden Yüksek Bölge Mahkemesinin kararına göre, Susann Eminger Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütüne destek verdi, örgütün silahlı soygununa yardım etti.

Mahkemeye göre, Susann Eminger 2007 yılından itibaren NSU hücresini oluşturan Beate Zschpe, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un sahte kimlikleri ile yer altında yaşadıklarını biliyordu. Hatta Susann Eminger'in yakın arkadaşı Zschpe'nin doktora gidebilmesi için sağlık sigortası kartını kullanmasına, tren bileti alması için Zschpe'ye kendi kimlik bilgilerini kullanmasına izin verdi. Mahkemenin kararından Eminger'in yine Zschpe ve Böhnhardt'ı, terör hücresinin 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta yaptıkları son banka soygununda kullandıkları kiralık karavanı teslim almaya götürdüğü de yer aldı.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde 5 yıldan fazla süren NSU ana davası sırasında terör hücresinin hayattaki tek üyesi Beate Zschpe ile birlikte yargılanan ve 2,5 yıl hapis cezası alan André Eminger'in eşi olan Susann Eminger hakkında geçen yıl ekim ayında iddianame hazırlanmış, 6 Kasım 2025'te ise ilk duruşmada hakim karşısına çıkmıştı. Federal Savcılık, Susann Eminger hakkında hazırladığı iddianamede, terör örgütüne destek vermek ve ağırlaştırılmış gasp suçuna yardım ve yataklık suçlarından 4 yıl hapis cezası talep etmişti.

NSU Davası

Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı. Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti. Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ise 2019 yılından bu yana Chemnitz Hapishanesinde cezasını çekiyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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