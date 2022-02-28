Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri başladı

28.02.2022 18:07
Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri başladı

Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başladı.

Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başladı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, dünyada enerjiye olan talebin arttığına dikkat çekerek, "Enerji talebi ile ekonomik aktivite arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu görüyoruz. Enerji talebindeki yüzde 1'lik bir artış, ülkelerin büyüme oranına yüzde 0.59'luk katkı sunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı 20. yüzyılın ikinci yarısıyla beraber enerji talebindeki artışın önümüzdeki dönemde süreceğini öngörüyor. Tüm dünyadaki enerji talebi hızla artıyor. Bir yandan da tüm insanların sorunu olan iklim

değişikliği ile mücadele noktasında temiz ve sürdürülebilir çevre için gerekli enerji yollarının önemi artıyor. Çevreyi,

toplumu, gelecek nesilleri göz önüne alan ucuz, sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç diğer alternatifleri göre nükleer santralleri bir adım öne çıkarıyor. Nükleer enerji toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. 30 farklı ülkede 439 nükleer reaktör halen işletme halindedir" ifadelerini kullandı.

Teklif sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Türkiye'nin nükleer enerji çalışmalarının 1956 yılında başladığını hatırlatarak, 1957 yılında kanun teklifinin temellerinin atıldığını ifade etti. Kaya, kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verdi. - ANKARA

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AK Parti, Nükleer, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri başladı - Son Dakika


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