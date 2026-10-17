Numan Kurtulmuş, Ara Güler'i vefatının 8. yılında sosyal medya paylaşımıyla andı

Numan Kurtulmuş, Ara Güler'i vefatının 8. yılında sosyal medya paylaşımıyla andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ara Güler'i vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medyadan andı. Kurtulmuş, Güler'in İstanbul'un hafızasını kuşaktan kuşağa taşıdığını ve kültür mirasında müstesna yer edindiğini belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 8. yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fotoğraflarıyla İstanbul'un hafızasını kuşaktan kuşağa taşıyan, insana ve hayata tanıklığıyla ülkemizin kültür mirasında müstesna bir yer edinen usta foto muhabiri Ara Güler'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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