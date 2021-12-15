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Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor

15.12.2021 14:17

CNN Türk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sunucunun "Bu ekonomik tablo, partiyi olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna "İnsanlarımız eleştiriyor, kızıyor, bağırıyor, çağırıyor belki yeri geldiği zaman. Ama diyor ki; yine bu sorunları çözecek AK Parti'den başka, Tayyip Erdoğan'dan başka bir ihtimal görünmüyor diyor" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Bu ekonomik tablo, partiyi olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.

"İNSANLARIMIZ ELEŞTİRİYOR, BAĞIRIYOR, ÇAĞIRIYOR"

Toplumun farklı kesimleri ile temas ettiklerini belirten Kurtulmuş "Uzun uzun dinliyoruz. İnsanlarımız eleştiriyor, kızıyor, bağırıyor, çağırıyor belki yeri geldiği zaman. Ama diyor ki; yine bu sorunları çözecek AK Parti'den başka, Tayyip Erdoğan'dan başka bir ihtimal görünmüyor diyor. Bu bizim için hem büyük bir avantaj hem de çok büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERE YANSIYOR MU?

Bunun üzerine Dicle Canova, "Anketlere yansıyor mu?" diye sordu. Kurtulmuş, bu soruya da "Vatandaşımızın bu anlamdaki tercihlerine yansıdığını zannetmiyorum. Sahadaki karşılaştığım budur; eleştirse de çözümü buradan bekliyor" yanıtını verdi.

Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, CNN Türk, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor - Son Dakika
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