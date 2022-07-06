Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet bu açıdan topluma karşı yapılmış saldırıdır. Vefat eden hekimimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dilerim."

"Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. Oysa ki, gecesini gündüzüne katarak binbir emekle insanları hayata bağlamaya çabalayan sağlık çalışanlarımızın gayretleri minnet ve şükranla karşılık bulmalıdır.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Numan Kurtulmuş, Ekrem Karakaya, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Numan Kurtulmuş'tan, doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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