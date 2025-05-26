TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " 'Ankara'dan Abim Geldi' ve 'Rüzgar' gibi unutulmaz şarkılarla hatırlayacağımız usta sanatçı İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Numan Kurtulmuş'tan İlhan Şeşen İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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