Numan Kurtulmuş'tan İlhan Şeşen İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " 'Ankara'dan Abim Geldi' ve 'Rüzgar' gibi unutulmaz şarkılarla hatırlayacağımız usta sanatçı İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.