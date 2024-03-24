Ocak Partisi Malatya\'da adaylarını geri çekti, AK Parti\'ye destek verecek

Ocak Partisi Malatya adaylarını geri çekti
MALATYA - Ocak Partisi, Malatya'da, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe adaylarını geri çekti. Malatya'da, AK Parti'ye destek olacaklarını belirten Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Yeniden Refah Partisi'ni ise eleştirdi.
Ocak Partisi, Malatya'da, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe adaylarını geri çekti. Konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe adaylarını geri çektiklerini belirterek, kent genelinde AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı aldıklarını kaydetti.
Türkiye'nin içeride ve dışarı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, böyle bir süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alınması gerektiğine inandıklarını aktaran Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Yeniden Refah Partisi'ni ise eleştirdi.
Canpolat konuşmasını şöyle tamamladı," Ocak Partisi her daim devletin ve milletin yanında yer alarak mücadelesini sürdürecektir.
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