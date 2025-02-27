Öcalan\'ın Mesajı Diyarbakır\'da Yayınlandı

Politika

İstanbul'da DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı, Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi İmralı Adası'nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da kameralar karşısına geçti.

Heyetin, Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda kurulan dev ekranda takip edildi.

Vatandaşlar, mesajın okunmasının ardından alandan sessizce ayrıldı. - DİYARBAKIR