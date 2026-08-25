Öcalan'dan süreç ve sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Öcalan'dan süreç ve sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama

Öcalan\'dan süreç ve sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama
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DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ın Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısına ilişkin mesajını paylaştı. Öcalan, sürecin emin adımlarla ilerlediğini belirterek, kendisine atfedilen sosyal medya içeriklerinin gerçek dışı ve komplo olduğunu söyledi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ın "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamasını paylaştı.

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı ile son birkaç gündür sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia ve ithamlara ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaşılmak üzere heyete ulaştırdığı belirtildi.

Öcalan mesajında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihi destek ile yasalaşan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisine atfedilen içeriklere ilişkin Öcalan, "Bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

Öcalan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Öcalan'dan süreç ve sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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