ODTÜ ile Sağlıkta Yeni Dönem

24.03.2026 15:54
Bakan Memişoğlu, ODTÜ ile sağlık sanayisini geliştirip dünyanın önde gelen üreticisi olacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle de Türkiye'de sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi, teknolojisi haline getireceğiz" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve akademisyenler Bakan Memişoğlu'na protokol kapsamına ilişkin sunum yaptı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile ODTÜ'de Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açılacağını duyuran Memişoğlu, 'Üreten Sağlık' modeli kapsamında TÜSEB'in koordinasyonunda hastanelerde açtıkları TTO'lardan birinin ilk kez bir üniversitede kurulacağını belirtti. Memişoğlu, "Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak aynı zamanda teknolojisini de üreten ve artık dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline geliyor" ifadelerini kullandı.

"ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle sağlık sanayisini dünyanın en iyi teknolojisi hale getireceğiz"

Memişoğlu, bilim insanlarının fikirlerini alıp onları ticari ürün haline getirecek bir ekosistem oluşturmak için bir portal oluşturduklarını belirterek "Üreten sağlık portali. Bunun yakında da tanıtımını yapacağız. Ocak'ta bu portal haline geçti ve 3 ayda 390 tane fikri ve kaygı olduğunu gördük. Bu da esasında insanlarımızın, bilim insanlarımızın, çalışanlarımızın ne kadar bu konuda altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Biz üretmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'ye de yeni şeyler söylemeye devam edeceğiz. ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle de Türkiye'de sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi, teknolojisi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, ardından ODTÜ'deki mühendislerin yazılımını yaptığı elektrikli araç ile ODTÜ Teknokent alanına geçerek yapılan çalışmaları inceledi.

Protokol kapsamında sağlık alanında ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, biyomedikal mühendislik, biyoteknoloji ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında iş birliği yapılması, akademik personel ve araştırmacı değişim programlarının hayata geçirilmesi, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim programlarının düzenlenmesi, ortak yayın, patent ve fikri mülkiyet üretimi konusunda iş birliği yapılması gibi çalışmalar yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

