Üye Girişi
"Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar - Son Dakika

"Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar

10.10.2021 17:49

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ofsaytı kaldıracağız" vaadinden sonra bir vaat de muhtarlara vaatte bulundu. Sarıgül, "Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak" ifadelerine yer verdi.

CHP ve DSP'den ayrıldıktan sonra Türkiye Değişim Partisi adıyla kendi partisini kuran Mustafa Sarıgül, "Ofsaytı kaldıracağız" vaadinden sonra yeni vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sarıgül, muhtarların önemine vurgu yaptı.

"BELEDİYE BAŞKANI GİBİ MAAŞ ALACAKLAR"

"Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı muhtardır" diyen Sarıgül, belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi ülkeyi yönetmeye adayım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. Yardımcı büro personeli olacak. Muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtar eliyle yapılacak. Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak"

Ofsaytı kaldıracağız diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Ofsaytı kaldıracağız' diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar - Son Dakika


Son Dakika

Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi 17:34 Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar 17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik 17:22 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi 16:42 Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor 16:25 İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi 15:23 Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi
MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken 14:41 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 14:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde

Son Dakika Haberleri
17:35 KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım
17:34 Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:21 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
17:20 Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler
17:19 Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti
16:57 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 10 Ekim 2021
16:50 Bunalıma giren sürücü park halindeki iki tırı alev topuna çevirdi
16:41 Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi
KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım         
17:35
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi         
17:22
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 17:53:10. #1.13#
SON DAKİKA: "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement