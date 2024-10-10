Öğrenci Sınıf Başkanlığı Sözünü Tutuyor

Politika

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Naim Şimşek, sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi sınıfa getirmeyi vaat etti. Sınıf başkan seçilen Ömer Naim Şişek ilk vaadini gerçekleştirerek, Başkan Geldi'yi sınıfına getirdi.

Lalapaşa ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencisi, sınıf başkanı seçilmek için arkadaşlarına verdiği seçim vaadini gerçekleştirdi. Sınıf başkanı seçilmesi halinde ilçenin belediye başkanını sınıfa getireceğini söyleyerek arkadaşlarından oy isteyen Lalapaşa Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki Ömer Naim Şimşek, başkan seçilince önce ilçe belediye başkanını ziyaret ederek okuluna davet etti.

Başkandan mısır ve sinema sözü

Sınıf Başkanı Ömer'in daveti üzerine Atatürk İlkokulu'na ziyaret eden Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, okul müdürü ve sınıf öğretmenleriyle Ömer'i sınıfında arkadaşlarıyla ziyaret etti. Başkan Geldi de, sınıf ziyareti sırasında, 4A sınıfında bulunan öğrencilere Edirne gezisi ile sinema ve mısır sözü verdi. - EDİRNE