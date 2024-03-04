Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç\'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı miting havasında gerçekleşti

Politika

Oğuzeli Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mehmet Sait Kılıç'ın Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı miting havasında gerçekleşti.

Oğuzeli'nde gerçekleşen açılış programına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sermet Atay, MHP ve AK Parti İl, İlçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Oğuzeli'ni hep birlikte büyüttük"

10 yıl önce köyden şehre dönüşen bir Oğuzeli ortaya çıkarttıklarının altını çizen Cumhur İttifakı MHP Oğuzeli Belediye Başkanı Adayı Mehmet Sait Kılıç, "Siz bize inanıp güvendiğiniz sürece bize yoldaşlık yaptığınız sürece, bize gönüldaşlık yaptığınız sürece aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir hizmet yok" dedi.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Kılıç yaptığı konuşmada, "2014 yılından bu yana köyden şehre dönüşen bir Oğuzeli'ni hep birlikte ortaya çıkarttık. Parklarıyla, bahçeleriyle, yollarıyla, sosyal tesisleriyle, sporuyla, sanatıyla, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle, Allah'a hamdolsun ki Oğuzelimizi hep birlikte dönüştürdük, hep birlikte geliştirdik, hep birlikte büyüttük. Bundan sonrada İnşallah sizlerle birlikte Oğuzeli'ni Gazi şehrin yükselen değeri, yükselen yıldızı haline getireceğiz. Yeni dönemde Uydu Kent Oğuzeli ile, dirençli şehir Oğuzeli ile, depreme dayanıklı evleriyle, sosyal konutları ile, daha modern yaşam alanlarını hep birlikte yapacağız. Siz bize inanıp güvendiğiniz sürece bize yoldaşlık yaptığınız sürece, bize gönüldaşlık yaptığınız sürece aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir hizmet yok. Biz göreve geldiğimizde geçmiş dönem yönetimin bırakmış olduğu 35 milyon TL borç ve artı olarak 2012'de hizmete başlanılan ama ödemeleri 2014 yılının nisan ayında başlatılan belediye hizmet binasının 15 milyon TL borcunu ödeyerek toplamda 50 milyon TL borcu kapattık. 7 ay önce Oğuzeli Belediyesi'ni borçsuz hale getirdik. Bu kadar büyük borç varken yaptığımız hizmetler ortada. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem sıfır borçla daha büyük hizmetlere imza atacağız. Buraya gelerek bizleri onurlandıran, bizlere yarenlik eden kıymetli hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP